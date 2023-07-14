На уральском комбинате заявили, что для жителей нет опасности после ЧП с соединением урана

На уральском заводе исключили опасность для жителей после ЧП с ураном

Уральский электрохимический комбинат, Новоуральск (Фото: Павел Лисицын / РИА Новости)

Опасности для жителей Новоуральска и персонала после ЧП на Уральском электрохимическом комбинате (входит в госкорпорацию «Росатом»), где разгерметизировался баллон с обедненным гексафторидом урана, нет. Об этом сообщил заместитель гендиректора комбината по производству Юрий Минеев. Видео с его заявлением опубликовано в телеграм-канале «Росатома».

«Ситуация носит локальный характер и ограничена территорией производственного участка. Проводится санитарная обработка. Радиационная обстановка на предприятии и за его пределами в норме», — сказал Минеев. Он добавил, что причины инцидента устанавливаются, а сам комбинат работает в штатном режиме.

На предприятии провели замеры радиационного фона, он составил 0,17 мкЗв, что «соответствует природным значениям», отметили в «Росатоме».

ЧП в одном из цехов Уральского электрохимического комбината (занимается обогащением урана, который используется в ядерной энергетике) произошло утром 14 июля. Там разгерметизировался баллон с обедненным гексафторидом урана объемом 1 куб. м.

Один сотрудник завода погиб из-за механической травмы, полученной в результате разгерметизации. Телеграм-канал «112» пишет, что 65-летний работник предприятия получил травму головы, несовместимую с жизнью.