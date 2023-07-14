У Крымского моста образовалось пробка из 500 машин
В очереди на Крымском мосту со стороны Керчи находятся 530 транспортных средств, передает правительственный телеграм-канал.
Время ожидания перед въездом на мост составляет около двух часов. При этом со стороны Тамани (Краснодарский край) затруднений нет.
Очереди у Крымского моста со стороны Краснодарского края и Крыма начали образовываться с начала июля. Пробки достигали 13 км. Утром в понедельник, 10 июля, очередь увеличивалась каждый час и к 9:00 состояла из 1310 автомобилей, время ожидания достигло около шести часов. За день до этого, 9 июля, силы ПВО сбили крылатую ракету в районе Керчи, из-за чего движение по мосту приостановили, но спустя полтора часа возобновили.
В Росавтодоре ранее объясняли, что очередь у Крымского моста возникает из-за досмотра багажа в автомобилях, количество которых увеличилось из-за начала отпускного сезона. В Кремле говорили, что очень важно обеспечивать безопасность «этой транспортной артерии», поэтому невозможно сделать бесконтрольным движение по мосту, но принимаются меры для того, чтобы минимизировать проблемы.
Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено
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