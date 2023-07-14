У Крымского моста образовалось пробка из 500 машин

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 июля
EUR ЦБ: 101,2 (+0,52) Инвестиции, 16:09 Курс доллара на 15 июля
USD ЦБ: 90,12 (-0,06) Инвестиции, 16:09
Жительница Воронежа с арбалетом попыталась помешать установке лифтов Общество, 16:19
Минобороны предупредило об угрозе из-за украинской мины в Черном море Политика, 16:12
Эрдоган сообщил об «общих позициях» с Путиным по зерновой сделке Политика, 16:08
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 15:56
Объемы торгов токеном XRP от Ripple выросли в 18 раз Крипто, 15:44
МИД объяснил смысл идеи с уведомлением посольств о втором гражданстве Политика, 15:37
СК потребовал отправить блогера Лерчек под арест после видео из ресторана Общество, 15:32
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Джеймс Кэмерон начал переговоры о съемках сериала про крушение «Титана» Life, 15:32
Основатель банного комплекса Siberia — о нюансах банного бизнеса РБК+, 15:31
Альтернатива маркетплейсам: работают ли продажи через интернет-магазины Тренды, 15:25
5 «квадратов» без ванной: чем отличаются квартиры в Китае от российских Недвижимость, 15:21
«Цифра брокер» восстановил доступ к бумагам Гонконга для новичков рынка Инвестиции, 15:18
Шольц подсчитал расходы Германии на военную помощь Украине до 2027 года Политика, 15:14
В команде с людьми: каких IT-специалистов уже могут заменить нейросети Pro, 15:14
Общество ,  
0 

У Крымского моста образовалось пробка из 500 машин

В очереди на Крымском мосту со стороны Керчи встали более 500 машин
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В очереди на Крымском мосту со стороны Керчи находятся 530 транспортных средств, передает правительственный телеграм-канал.

Время ожидания перед въездом на мост составляет около двух часов. При этом со стороны Тамани (Краснодарский край) затруднений нет.

Очереди у Крымского моста со стороны Краснодарского края и Крыма начали образовываться с начала июля. Пробки достигали 13 км. Утром в понедельник, 10 июля, очередь увеличивалась каждый час и к 9:00 состояла из 1310 автомобилей, время ожидания достигло около шести часов. За день до этого, 9 июля, силы ПВО сбили крылатую ракету в районе Керчи, из-за чего движение по мосту приостановили, но спустя полтора часа возобновили.

В Росавтодоре ранее объясняли, что очередь у Крымского моста возникает из-за досмотра багажа в автомобилях, количество которых увеличилось из-за начала отпускного сезона. В Кремле говорили, что очень важно обеспечивать безопасность «этой транспортной артерии», поэтому невозможно сделать бесконтрольным движение по мосту, но принимаются меры для того, чтобы минимизировать проблемы.

«Там, где цветет полынь»

Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено

Хочу смотреть

Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?

Хочу смотреть

Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION

Хочу смотреть

Добро пожаловать в другой мир

Хочу смотреть

Реклама, ПАО "МТС", ОГРН: 1027700149124
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д.4, 16+

Теги
Крым Крымский мост пробка очередь
Материалы по теме
МИД заявил о попытке Киева уничтожить Крымский мост ракетой С-200
Политика
Число машин в пробке у Крымского моста достигло 1,3 тыс.
Общество
На Крымском мосту образовалась трехчасовая пробка
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter