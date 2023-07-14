У Крымского моста образовалось пробка из 500 машин

В очереди на Крымском мосту со стороны Керчи встали более 500 машин

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В очереди на Крымском мосту со стороны Керчи находятся 530 транспортных средств, передает правительственный телеграм-канал.

Время ожидания перед въездом на мост составляет около двух часов. При этом со стороны Тамани (Краснодарский край) затруднений нет.

Очереди у Крымского моста со стороны Краснодарского края и Крыма начали образовываться с начала июля. Пробки достигали 13 км. Утром в понедельник, 10 июля, очередь увеличивалась каждый час и к 9:00 состояла из 1310 автомобилей, время ожидания достигло около шести часов. За день до этого, 9 июля, силы ПВО сбили крылатую ракету в районе Керчи, из-за чего движение по мосту приостановили, но спустя полтора часа возобновили.

В Росавтодоре ранее объясняли, что очередь у Крымского моста возникает из-за досмотра багажа в автомобилях, количество которых увеличилось из-за начала отпускного сезона. В Кремле говорили, что очень важно обеспечивать безопасность «этой транспортной артерии», поэтому невозможно сделать бесконтрольным движение по мосту, но принимаются меры для того, чтобы минимизировать проблемы.