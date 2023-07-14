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В горах Адыгеи пропала 11-летняя девочка, которая отдыхала с родителями на турбазе Верхний Чуб, ее ищет группировка спасателей. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

«Она отдыхала с родителями на турбазе Верхний Чуб и не вернулась с прогулки. Последний раз ее видели накануне вечером в нескольких километрах от озера Псенодах», — говорится в сообщении.

В ночь на 14 июля спасатели адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС направились в район Майкопского перевала. Утром на место вылетел вертолет Ка-32, однако поиски с воздуха оказались безрезультатны.

Помимо этого, спасатели высадились у озера Псенодах и ведут поиск на местности. Ситуацию осложняет отсутствие связи на месте.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил, что держит на контроле поиски пропавшей девочки. Он напомнил о важности соблюдения правил организации туристических походов. «Обязательно регистрируйте маршруты в МЧС, заботьтесь о безопасности своей и близких», — написал он в телеграм-канале.

В начале июля стало известно об исчезновении группы туристов в Пермском крае. 22 человека, в том числе 11 детей, отправились в сплав по реке Усьва, но в назначенный день туристы не вышли на связь и не прибыли в место назначения. Группа не была зарегистрирована.

В поисках участвовали пожарно-спасательные подразделения МЧС с беспилотниками и добровольцы. В результате группу нашли в 7 км от населенного пункта Безгодово. Все туристы живы и здоровы. «Группа пропавшей себя не считает, продолжает следовать по маршруту. <...> Идут медленно из-за невысокой воды и порогов», — сообщила местная администрация.