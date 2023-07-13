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Турчак заявил о чистой совести отстраненного командующего 58-й армией

Армия остается вне политики, заявил Турчак, комментируя обращение генерала Попова, который рассказал о своем отстранении. По словам Турчака, совесть Попова «чиста», поскольку обращение не было публичным
Андрей Турчак
Андрей Турчак (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Обращение бывшего командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-майора Ивана Попова к подчиненным по поводу его отстранения не было публичным, его «совесть чиста», заявил первый зампредседателя Совфеда, глава рабочей группы по вопросам спецоперации Андрей Турчак.

«Обращение генерала Попова было непубличным и размещено в закрытых чатах командиров и бойцов 58-й Армии. То, что «депутат» [бывший командующий 58- армией Андрей] Гурулев его каким-то образом получил и сделал из этого политическое шоу, пусть остается на его совести. Как и другие его заявления и комментарии. А совесть Ивана чиста. Такими командирами Родина может гордиться. Армия была и остается вне политики», — написал Турчак в своем телеграм-канале.

Обращение Попова Гурулев опубликовал накануне. Генерал рассказал, что поднял вопросы о проблемах в армии, заострив внимание на «самой главной трагедии современной войны», а именно — на отсутствии у российский войск контрбатарейной борьбы и станций артиллерийской разведки, а также на гибели военных от артиллерии противника.

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