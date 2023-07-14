Песков — о нежелании Шольца идти в Альпы с Путиным: президент ходит в походы в России

В Кремле прокомментировали нежелание Шольца идти в Альпы с Путиным

Олаф Шольц (Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин не ходит в походы в Альпы, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не пошел бы в Альпы с Путиным, но мог бы отправиться в поход в компании президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Испании Педро Санчеса.

«Вы знаете, куда Путин ходит в турпоходы, где он проводит свои дни отдыха. Это однозначно не в Альпах. Это у нас в стране», — прокомментировал Песков заявление Шольца.

В октябре 2019 года Путин отправился в поход за грибами в Сибири вместе с министром обороны Сергеем Шойгу.

Шольц вместе с женой Бриттой Эрнст прошлым летом ходил в поход в районе Восточный Алльгой неподалеку от Фюссена, пишет Die Welt. Политик отдыхал в общине Нессельванг. В этом году, по данным издания, Шольц также намерен отдохнуть в одной из европейских стран.