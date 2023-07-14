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Шольц заявил, что не пошел бы с Путиным в Альпы

Шольц заявил, что не пошел бы с Путиным в Альпы, но согласился на поход в Макроном

Канцлер Германии Олаф Шольц отказался идти в поход в Альпы с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил, общаясь с гражданами в Фюссене (Бавария), передает Die Welt.

Шольца спросили, с кем из известных личностей он мог бы отправиться в семидневный поход в Альпы. Канцлер ответил, что может представить, как отправляется в такой поход с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Летом прошлого года Шольц вместе с женой Бриттой Эрнст ходил в поход в районе Восточный Алльгой неподалеку от Фюссена, пишет издание. Политик отдыхал в общине Нессельванг. В этом году, по его данным, Шольц также намерен отдохнуть в одной из европейских стран. Курорт, который посетит канцлер, газета не называет.

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