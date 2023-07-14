Дым от лесных пожаров в Свердловской области дошел до Челябинска

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В Челябинске наблюдается дымка от лесных пожаров в соседней Свердловской области, заявил начальник Центра экологического мониторинга Владислав Коробкин. Его слова приводит пресс-служба министерства экологии Челябинской области.

«Единая система мониторинга качества атмосферного воздуха фиксирует превышения по формальдегиду и взвешенным веществам. По предварительным метеопрогнозам, ожидаются осадки и смена направления ветра, после чего ситуация улучшится», — сказал Коробкин.

Густую дымку и запах гари челябинцы заметили в Ленинском районе, в центре и на северо-западе города, пишет «КП — Челябинск». В региональном управлении МЧС объяснили, что дым и запах гари связаны с природными пожарами в близлежащих регионах — Свердловской области и Ханты-Мансийском автономном округе. «Северный ветер доносит задымление в наш регион. В Челябинской области обстановка с природными пожарами стабильная», — отметили в ведомстве.

В течение последних двух дней пожарные тушили возгорание в селе Шайдуриха Свердловской области. Изначально пожар произошел на базе отдыха в Невьянском городском округе, затем огонь верхового лесного пожара перешел на деревенские дома в Шайдурихе. Из села эвакуировали около 300 человек. Одна женщина погибла, еще двое мужчин получили ожоги, были повреждены около 40 строений. В лесах Невьянского городского округа ввели режим ЧС до 12:00 21 июля.

С 8 июля на территории Ханты-Мансийского автономного округа тоже ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. По данным регионального управления МЧС на 10 июля, в ХМАО зафиксировали 21 лесной пожар на площади 9,3 тыс. га.