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Пожар в свердловском селе Шайдуриха потушили спустя два дня

МЧС: пожар в селе Шайдуриха Свердловской области потушен полностью

Пожар в свердловском селе Шайдуриха потушили спустя два дня
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Пожарные полностью потушили возгорание в селе Шайдуриха Свердловской области, сообщается в телеграм-канале регионального управления МЧС.

Пожар в Шайдурихе начался 12 июля, потушить его удалось спустя два дня — 14 июля к 09:00 по местному времени (07:00 мск).

«Огнеборцы завершили проливку и разборку сгоревших конструкций. На месте остаются силы и средства для окарауливания населенного пункта», — сообщили в МЧС.

Изначально возгорание произошло на базе отдыха в Невьянском городском округе, затем огонь верхового лесного пожара перешел на деревенские дома в Шайдурихе. Сперва огонь перешел на шесть строений в селе, но в итоге оказались повреждены около 40 строений. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал восстановить сгоревшие дома. Около 300 жителей населенного пункта эвакуировали. Однако одна женщина погибла, еще двое мужчин обратились с ожогами в больницу.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по ч. 1 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности) и ч. 2 ст. 293 УК (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

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К тушению пожара привлекли более 250 человек и 68 единиц техники, а также вертолет Ми-8 и самолет-амфибия БЕ-200 ЧС МЧС. К утру 13 июля возгорание удалось локализовать на площади 4,1 тыс. кв. м.

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