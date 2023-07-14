Татьяна Васильева (Фото: Екатерина Цветкова / Global Look Press)

Российскую актрису Татьяну Васильеву госпитализировали с гипертонией. Об этом сообщает источник «Известий». Васильева почувствовала себя плохо ночью, когда находилась у себя дома.

Источник РЕН ТВ уточнил, что актрисе стало плохо около 2:00 14 июля, после чего она вызвала скорую помощь. Собеседник телеканала подтвердил, что Васильеву доставили в больницу с гипертонией. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести.

У 76-летней Татьяны Васильевой после подъема с кровати закружилась голова, была неустойчивость при ходьбе, передает телеграм-канал Mash. По его данным, причиной плохого самочувствия актриса считает стресс.

В больнице ей сделали КТ головного мозга, но не обнаружили никаких осложнений.

Татьяна Васильева снималась в фильмах «Здравствуйте, я ваша тетя», «Мнимый больной», «Самая обаятельная и привлекательная», «Увидеть Париж и умереть». Она была актрисой в Московском театре сатиры и Московском академическом театре имени Маяковского.

В мае 2020 года Васильева сообщила о госпитализации из-за высокой температуры и кашля — причиной стал коронавирус.