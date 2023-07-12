В селе под Екатеринбургом начали эвакуацию из-за лесного пожара

МВД: почти 300 человек эвакуировали из свердловского села Шайдуриха в связи с пожаром

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Почти 300 человек эвакуированы из-за природного пожара в свердловском селе Шайдуриха, сообщил РБК руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

Информации о пострадавших не поступало. Тушением пожара занимается группировка из 140 человек при помощи 46 единиц техники, а также один вертолет МЧС России. По предварительной информации, огонь повредил около 40 строений. Пожар может распространиться дальше на другие дома. Быстрому распространению огня способствует сухая и ветреная погода, порывы ветра местами достигают 27 м/с, уточнили в свердловском управлении министерства.

Правительственный телеграм-канал «Свердловский пул» сообщил, что в Невьянский городской округ, где находится Шайдуриха, направлен министр общественной безопасности региона Александр Кудрявцев для координации работы по борьбе с огнем и оказанию людям необходимой помощи.

Постановлением главы Невьянска в лесах городского округа ввели режим ЧС — до 12:00 21 июля. Губернатор Евгений Куйвашев заявил, что сгоревшие дома жителей села будут восстановлены.

Невьянский городской округ находится в юго-западной части Свердловской области. От Шайдурихи до Екатеринбурга — порядка 60 км.

Портал E1 сообщал, что в регионе сейчас возникли 29 лесных пожаров, их общая площадь превысила 1200 га. Самых мощных возгораний четыре: в Верхней Пышме и Гаринском, Горноуральском и Невьянском районах, причем всего в Гаринском возникли шесть пожаров площадью 203 га, а в Невьянском — четыре пожара площадью 195 га.