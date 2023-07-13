При пожаре в селе Шайдуриха Свердловской области погиб один человек

Один человек погиб в крупном лесном пожаре в Свердловской области

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В селе Шайдуриха Свердловской области в результате пожара погибла женщина, сообщает департамент информационной политики региона. Ее тело обнаружили на месте ЧП.

Два мужчины также обратились с ожогами в Невьянскую центральную районную больницу. Один из них получил ожоги нижних конечностей, он был госпитализирован. Другой получил ожог кистей рук, помощь ему оказали на месте, от госпитализации он отказался.

Накануне из-за природного пожара в свердловском селе Шайдуриха эвакуировали почти 300 человек. По предварительной информации, огонь повредил около 40 строений. Губернатор области Евгений Куйвашев заявил, что сгоревшие дома жителей села будут восстановлены.

Утром 13 июля пожар удалось локализовать на площади 4100 кв. м. К тушению привлекли авиацию.

Портал E1 сообщал, что в регионе сейчас возникли 29 лесных пожаров, их общая площадь превысила 1200 га. Самых мощных возгораний четыре: в Верхней Пышме и Гаринском, Горноуральском и Невьянском районах, причем всего в Гаринском возникли шесть пожаров площадью 203 га, а в Невьянском — четыре пожара площадью 195 га.

