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Китайские производители БПЛА заинтересовались открытием заводов в России

«Коммерсантъ»: китайские производители дронов заинтересовались открытием заводов в России
Эксперты разошлись в оценках мотивов китайских компаний: часть считает, что локализация выгодна лишь «при большом гарантированном заказе» и господдержке, другие — что это поможет решить проблемы с сертификацией
Фото: Serega Wolf / Shutterstock
Фото: Serega Wolf / Shutterstock

Некрупные китайские производители беспилотников ведут переговоры об открытии производства с российскими компаниями, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на игроков рынка.

Во «Флай Дроне» рассказали, что есть два варианта — «либо компании самостоятельно организовывают производственные линии в России, либо создается совместное предприятие с отечественными разработчиками». О заинтересованности компаний из Китай в производстве в России сообщили в «Гео Иннотер».

В числе потенциальных инвесторов — ZeroZero, Fimi и AEE. Минимальная стоимость беспилотников этих компаний — 14 тыс. руб., рассказал источник. Другой собеседник издания подтвердил информацию о переговорах между несколькими российскими и китайскими компаниям о совместном выпуске «крупногабаритных сельскохозяйственных дронов».

Гендиректор «Русдронопорта» Николай Ряшин рассказал, что китайские производители не заинтересованы в локализации выпуска из-за небольшого размера российского рынка. «Им интересно продавать свою продукцию множеству стран, массовое, типичное [производство], тем самым снижая себестоимость продуктов. Влезать в локализацию интересно только при большом гарантированном заказе», — считает он.

Произведенные в России беспилотники будут стоить дороже выпущенных в Китае, полагает еще один собеседник издания. Он также подтвердил небольшую долю продаж в России для китайских компаний. Председатель Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич счел, однако, российский рынок быстрорастущим и выразил уверенность, что DJI и другие крупные китайские бренды не пожелают участвовать в локализации, чтобы не терять западных клиентов, а небольшие фирмы изучат такую возможность. «Производство в России может стать для китайского производителя конкурентным преимуществом, особенно если попадет под программу господдержки», — добавил он.

По словам другого источника издания, китайские компании заинтересованы в этом из-за проблем с сертификацией, так как Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) «ограничила сертификации ввозимых дронов, поскольку они работают на тех же частотах, что и оборудование МЧС, МВД и т.д.». При этом в апреле госкомиссия по радиочастотам при Минцифры выделила частоты диапазона 5,03–5,09 ГГц для управления дронами.

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Китайские дроны работают на частотах Wi-Fi 2,3–2,5 ГГц и 5,7–5,8 ГГц, такое оборудование подлежит сертификации или нотификации ФСБ и ФСТЭК при прохождении таможни, «с этим могли возникнуть сложности, но только для новых моделей, так как на старые все сертификаты получены давно», объяснили в «Геоскане». По данным «Русдронопорта», ФСТЭК не мешает импорту, а только запрещает использовать частоты контроля беспилотников в диапазоне 5,8 ГГц.

В июне Минпромторг опубликовал для обсуждения поправки, которые определяют, какой беспилотник считается российским. Документ вводит балльную систему оценки локализации дронов — производители должны набрать не менее 400–800 баллов в зависимости от типа и массы беспилотника, чтобы их продукция считалась российской. Больше всего баллов (по 300) планируют присваивать за производство или применение российских двигателей, бортовых систем управления полетом и программного обеспечения. Остальные элементы — рамы, шасси и т.п. — оцениваются ниже. Те производители, чья продукция будет признана российской, получат доступ к субсидиям, госзаказу и господдержке.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты и участники рынка сочли, что новые требования не помогут локализовать производство. А некоторые производители назвали требования к локализации преждевременными, по их мнению, поправки вызовут рост цен. Эксперты рассказали о сложности замещения электроники для беспилотников, особенно устройств массой до 30 кг.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Китай дроны беспилотники
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