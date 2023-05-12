В Москве задержали разыскиваемого Интерполом гражданина Черногории

Милович Дражен (Фото: mediamvd / Telegram)

Полицейские задержали в Москве гражданина Черногории Миловича Дражена, находящегося в розыске по каналам Интерпола, сообщает «МВД Медиа».

Как сообщает ведомство, Дражена объявили в международный розыск по инициативе правоохранительных органов Черногории в марте 2023 года. Черногорские правоохранительные органы считают, что мужчина «незаконно приобрел с целью сбыта, а затем перенаправил в Боснию и Герцеговину наркотическое средство кокаин». Решается вопрос об экстрадиции Дражена.

В марте правоохранительные органы задержали уроженца Азербайджана, спортсмена Джаббара Юсифи, которого разыскивал Интерпол по подозрению в умышленном убийстве на Украине. Во время задержания полицейским пришлось открыть стрельбу.

29-летний Джаббар Юсифи — серебряный призер юношеской Олимпиады 2014 года от сборной Азербайджана. Он несколько лет скрывался от силовиков после того, как застрелил мужчину в Днепре. Он сдался полицейским после двух предупредительных выстрелов в воздух.