На Украине оценили стоимость восстановления энергосистемы после ударов
Восстановление энергосистемы после российских ударов обойдется Украине в $11 млрд, заявил замминистра энергетики страны Фарид Сафаров в эфире телемарафона. По его словам, к такой оценке власти пришли совместно с Всемирным банком.
«Если говорить об общей стоимости средств, которые необходимы для восстановления энергетики, это примерно 11 миллиардов долларов», — сказал Сафаров. По его словам, в этом году Украине на эти цели нужно $3 млрд.
Российские силы наносят удары по украинским энергетическим объектам с октября прошлого года. В Кремле уточняли, что удары наносятся по тем объектам инфраструктуры, «которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима».
Президент Владимир Путин называл атаки ответом на взрыв на Крымском мосту, в организации которого Москва обвинила Киев. Украинский президент Владимир Зеленский отверг обвинения.
8 июля министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что ударами была повреждена половина энергетической системы страны и некоторые объекты не подлежат восстановлению.
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