На Украине оценили стоимость восстановления энергосистемы после ударов

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 июля
EUR ЦБ: 100,68 (+0,79) Инвестиции, 17:25 Курс доллара на 14 июля
USD ЦБ: 90,18 (-0,45) Инвестиции, 17:25
В Черногории задержали лидера российской преступной группировки Общество, 17:29
Опрошенные ЦБ аналитики ухудшили прогноз курса рубля Финансы, 17:26
Матыцин назвал дискриминацией решение не приглашать россиян на Олимпиаду Спорт, 17:26
Спрос россиян на покупку жилья за границей вырос на треть в 2023 году Недвижимость, 17:16
Умер один из «королей госзаказов» и фигурант дела Захарченко Маркелов Общество, 17:14
Коммерческие помещения в жилых комплексах: где найти и как купить РБК и ПИК, 17:13
Чернышенко заявил, что россияне не откажутся от Родины ради Олимпиады Спорт, 17:04
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Американский банк согласился на предложение «Магнита» по продаже акций Инвестиции, 16:58
Пограничники посадили украинский дрон в Курской области Политика, 16:58
Госдума приняла закон о правах владельцев гаражей Недвижимость, 16:49
Сотрудникам Минцифры запретят использовать iPhone на службе Политика, 16:49
Подозреваемого в убийстве экс-командира подлодки в Краснодаре арестовали Политика, 16:44
«Есть сладкое нельзя»: почему ученые спорят с этим и еще пятью тезисами Pro, 16:32
Вблизи подтопленного Туапсе нашли тела еще двоих погибших Общество, 16:31
Военная операция на Украине ,  
0 

На Украине оценили стоимость восстановления энергосистемы после ударов

Замглавы Минэнерго Сафаров: Украине на восстановление энергетики нужно $11 млрд
Фото: Roman Pilipey / Getty Images
Фото: Roman Pilipey / Getty Images

Восстановление энергосистемы после российских ударов обойдется Украине в $11 млрд, заявил замминистра энергетики страны Фарид Сафаров в эфире телемарафона. По его словам, к такой оценке власти пришли совместно с Всемирным банком.

«Если говорить об общей стоимости средств, которые необходимы для восстановления энергетики, это примерно 11 миллиардов долларов», — сказал Сафаров. По его словам, в этом году Украине на эти цели нужно $3 млрд.

Российские силы наносят удары по украинским энергетическим объектам с октября прошлого года. В Кремле уточняли, что удары наносятся по тем объектам инфраструктуры, «которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима».

Президент Владимир Путин называл атаки ответом на взрыв на Крымском мосту, в организации которого Москва обвинила Киев. Украинский президент Владимир Зеленский отверг обвинения.

8 июля министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что ударами была повреждена половина энергетической системы страны и некоторые объекты не подлежат восстановлению.

«Там, где цветет полынь»

Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено

Хочу смотреть

Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?

Хочу смотреть

Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION

Хочу смотреть

Добро пожаловать в другой мир

Хочу смотреть

Реклама, ПАО "МТС", ОГРН: 1027700149124
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д.4, 16+

Теги
Украина энергетика
Материалы по теме
Минэнерго Украины заявило о потере половины инфраструктуры
Политика
Украина запланировала стать энергетическим хабом Европы
Экономика
Канада увидела угрозу для энергосектора страны в пророссийских хакерах
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter