На Украине сообщили о попаданиях в объекты энергетики

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В результате ударов ракет и дронов в ночь на 18 мая на Украине поражены несколько объектов энергетической инфраструктуры, десятки населенных пунктов остались без света, сообщило Министерство энергетики страны.

«Есть попадания и повреждения объектов энергетической инфраструктуры. В частности, из-за обстрелов отключились воздушные линии электропередачи на Хмельнитчине. В области обесточены три населенных пункта, без света остались 1,7 тыс. потребителей», — говорится в сообщении министерства.

Обесточены также два населенных пункта в Запорожской области, еще три — в Николаевской.

В Херсонской области без света остались 15 населенных пунктов. Несколько воздушных электрических линий отключились в Донецкой области, без электроснабжения остались пять населенных пунктов, более 20 тыс. абонентов. Кроме того, без энергоснабжения осталась одна из шахт, в которой находились несколько человек.

После предыдущих обстрелов без электричества до сих пор остаются часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

«Энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение там, где это позволяет ситуация безопасности», — заверили в министерстве.

Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким сообщал, что город поздно вечером 16 мая подвергся ракетному удару, было зафиксировано попадание по объекту промышленной инфраструктуры.



Накануне вечером в городе прогремели взрывы. Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщал, что после этого начались пожары.



В ночь на 17 мая воздушная тревога звучала в Николаевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.



Предыдущей ночью украинские власти сообщали об отражении ракетных атак по Киеву.