СК попросил арестовать подозреваемого в убийстве экс-командира подлодки

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Следственный комитет попросил суд арестовать Сергея Денисенко, подозреваемого в убийстве бывшего командира подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Денисенко признал свою вину во время допроса, который провели накануне в следственном управлении ведомства по Краснодарскому краю.

«Сегодня следствие ходатайствует об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщил СК.

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