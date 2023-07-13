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В Краснодарском крае нашли тела двух пропавших при наводнении

В Краснодарском крае нашли тела мужчины и женщины, пропавших при наводнении в Туапсе
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В море в Краснодарском крае нашли тела мужчины и женщины, которые пропали при наводнении в Туапсе, сообщили РБК в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ТАСС сообщил, что девушка 2003 года рождения и мужчина 1956 года находились в частном доме, который смыло в реку.

Телеграм-канал Shot сообщает, что в регионе обнаружено третье тело. Официального подтверждения этой информации пока нет.

12 июля в Туапсинском районе после сильного ливня затопило поселки и сошел сель. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев говорил, что за три часа в Туапсинском районе выпало 144 мм осадков. При этом, по информации Гидрометцентра, месячная норма осадков в июле для Туапсе — 96 мм.

В результате подтоплений пропало четыре человека. СК по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

В ведомстве говорили, что речь идет о трех жителях дома в поселке Тюменском Туапсинского района, который в ночь на 12 июля был смыт в реку Казачья Щель, впадающую в Черное море. «Местонахождение 23-летней и 19-летней местных жительниц, а также 15-летнего подростка, находившихся на момент происшествия в доме, в настоящее время устанавливается», — сообщили в СК. Еще пропал 67-летний житель поселка, который в тот же день около 5:30 находился в автомобиле «ВАЗ 2107», смытом потоками воды в море.

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