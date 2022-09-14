Ростехнадзор назвал причины аварии на шахте «Листвяжная»
Ростехнадзор завершил расследование причин аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области в ноябре прошлого года, в результате которой погиб 51 человек. По версии ведомства, основными техническими причинами случившегося стали:
- загазирование лавы из-за отсутствия необходимого количества воздуха;
- работа электрооборудования во взрывоопасной атмосфере;
- аппаратное и программное вмешательство в работу газоаналитической системы.
В числе главных организационных причин ЧП Ростехнадзор назвал системное искажение результатов контроля аэрологической безопасности, игнорирование данных индивидуальных газоанализаторов, а также работу шахтеров в загазированных горных выработках.
Материалы расследования переданы в Следственный комитет.
Авария на «Листвяжной» произошла 25 ноября 2021 года. Погибли 46 шахтеров и пять спасателей. В качестве основной причины рассматривался взрыв метана.
Шахтеры тогда рассказали РБК о нарушениях в работе в условиях высокого содержания метана в воздухе: по словам горняков, им выдавали газоанализаторы с заклеенными скотчем датчиками. Генпрокурор Игорь Краснов позднее подтвердил, что на шахте действительно скрывались показания приборов контроля.
Президент Владимир Путин в декабре назвал причиной ЧП отсутствие контроля со стороны руководства «Листвяжной». Глава государства сообщил, что получил от Следственного комитета документ, согласно которому на шахте не проводились проверки, а ее руководство систематически принимало меры «по сокрытию фактов чрезмерной загазованности шахты метаном».
После этого собственника «Листвяжной» — президента холдинга «Сибирский деловой союз» (СДС) Михаила Федяева — задержали, ему предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК, максимальное наказание — десять лет лишения свободы). Также были задержаны гендиректор «СДС-Угля» Геннадий Алексеев, технический директор Антон Якутов и главный инженер Анатолий Лобанов. Их обвинили в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч. 3 ст. 217 УК, до семи лет лишения свободы). Никто из фигурантов не признал свою вину.
В июле источники ТАСС и «Интерфакса» сообщили, что Федяева выпустили из СИЗО, заменив ему меру пресечения на подписку о невыезде.