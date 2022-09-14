Ростехнадзор назвал причины аварии на шахте «Листвяжная»

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 сентября
EUR ЦБ: 59,84 (-1,1) Инвестиции, 16:11
Курс доллара на 15 сентября
USD ЦБ: 59,78 (-0,29) Инвестиции, 16:11
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:01
Росстат сообщил о замедлении дефляции под влиянием дорожающих огурцов Экономика, 19:00
В Ставропольском крае упал «неизвестный летательный аппарат» Политика, 18:57
Попова сообщила об уходе волны COVID из Москвы и Петербурга в регионы Общество, 18:55
Игрок «Краснодара» фразой «пробил бездарно» оценил промах с пенальти Спорт, 18:54
Что такое цифровой строительный аудит и зачем он нужен РБК и S+Консалтинг, 18:48
В «КАМАЗ-мастер» заявили о нерешенности вопроса с участием в Дакаре Спорт, 18:47
В Ростове и Воронеже отменили салюты на фоне ситуации на Украине Политика, 18:44
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Мосгорсуд ликвидировал «Профсоюз журналистов и работников СМИ» Политика, 18:29
Что делать, если застрял в лифте Партнерский проект, 18:25
Ростехнадзор назвал причины аварии на шахте «Листвяжная» Общество, 18:15
Госдума приняла закон о единых программах и учебниках в школах Общество, 18:04
Любые цифры и буквы: как водителям выделиться необычным автономером Партнерский проект, 18:02
Польша потребовала от России вернуть семь картин из Пушкинского музея Политика, 17:51
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Авария на шахте в Кузбассе ,  
0 

Ростехнадзор назвал причины аварии на шахте «Листвяжная»

Авария произошла в ноябре, погибли 46 горняков и пять спасателей. Ростехнадзор пришел к выводу, что к ЧП привели в том числе искажение показаний приборов контроля и вмешательство в работу газоаналитической системы
Открытие Аллеи шахтёрской славы у шахты &laquo;Листвяжная&raquo;, август 2022 г.
Открытие Аллеи шахтёрской славы у шахты «Листвяжная», август 2022 г. (Фото: Данил Айкин / РИА Новости)

Ростехнадзор завершил расследование причин аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области в ноябре прошлого года, в результате которой погиб 51 человек. По версии ведомства, основными техническими причинами случившегося стали:

  • загазирование лавы из-за отсутствия необходимого количества воздуха;
  • работа электрооборудования во взрывоопасной атмосфере;
  • аппаратное и программное вмешательство в работу газоаналитической системы.

В числе главных организационных причин ЧП Ростехнадзор назвал системное искажение результатов контроля аэрологической безопасности, игнорирование данных индивидуальных газоанализаторов, а также работу шахтеров в загазированных горных выработках.

Материалы расследования переданы в Следственный комитет.

В Кемеровской области установят памятник погибшим на шахте «Листвяжная»
Общество
Минута молчания в память о погибших на шахте &laquo;Листвяжная&raquo; у мемориала &laquo;Память шахтерам Кузбасса&raquo; в Кемерове

Авария на «Листвяжной» произошла 25 ноября 2021 года. Погибли 46 шахтеров и пять спасателей. В качестве основной причины рассматривался взрыв метана.

Шахтеры тогда рассказали РБК о нарушениях в работе в условиях высокого содержания метана в воздухе: по словам горняков, им выдавали газоанализаторы с заклеенными скотчем датчиками. Генпрокурор Игорь Краснов позднее подтвердил, что на шахте действительно скрывались показания приборов контроля.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Christopher Furlong / Getty Images Богатый пенсионер: как скопить миллионы на низкооплачиваемой работе
Статьи
Pro
Фото: Guang Niu / Reuters Доллар за 120: когда ждать новой реальности
Статьи
Pro
Фото: Joe Raedle / Newsmakers Почему появляется алкогольная зависимость и как ее распознать
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Пришло письмо из марта 2023-го: как коммуницировать с командой по-новому
Инструкции
Pro
Как вернуть переплату по налогам с процентами
Инструкции
Pro
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images Аштанга, виньяса, дживамукти: какое направление йоги выбрать
Статьи
Pro
Фото: Mike Pont / Getty Images «Пришло время копировать Китай»: в чем секрет невероятного успеха Xiaomi
Кейсы
Pro
Как быть с долгами контрагентов, чтобы они не стали проблемой: инструкция
Инструкции

Президент Владимир Путин в декабре назвал причиной ЧП отсутствие контроля со стороны руководства «Листвяжной». Глава государства сообщил, что получил от Следственного комитета документ, согласно которому на шахте не проводились проверки, а ее руководство систематически принимало меры «по сокрытию фактов чрезмерной загазованности шахты метаном».

После этого собственника «Листвяжной» — президента холдинга «Сибирский деловой союз» (СДС) Михаила Федяева — задержали, ему предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК, максимальное наказание — десять лет лишения свободы). Также были задержаны гендиректор «СДС-Угля» Геннадий Алексеев, технический директор Антон Якутов и главный инженер Анатолий Лобанов. Их обвинили в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч. 3 ст. 217 УК, до семи лет лишения свободы). Никто из фигурантов не признал свою вину.

В июле источники ТАСС и «Интерфакса» сообщили, что Федяева выпустили из СИЗО, заменив ему меру пресечения на подписку о невыезде.

Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Ростехнадзор «Листвяжная» Кемеровская область шахта
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Собственника «Листвяжной» освободили из СИЗО
Общество
Прокуратура Кузбасса начала проверку после эвакуации из «Листвяжной»
Общество
Росприроднадзор проверит учет метана после взрыва на шахте «Листвяжная»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter