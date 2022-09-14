Ростехнадзор назвал причины аварии на шахте «Листвяжная»

Авария произошла в ноябре, погибли 46 горняков и пять спасателей. Ростехнадзор пришел к выводу, что к ЧП привели в том числе искажение показаний приборов контроля и вмешательство в работу газоаналитической системы

Открытие Аллеи шахтёрской славы у шахты «Листвяжная», август 2022 г. (Фото: Данил Айкин / РИА Новости)

Ростехнадзор завершил расследование причин аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области в ноябре прошлого года, в результате которой погиб 51 человек. По версии ведомства, основными техническими причинами случившегося стали:

загазирование лавы из-за отсутствия необходимого количества воздуха;

работа электрооборудования во взрывоопасной атмосфере;

аппаратное и программное вмешательство в работу газоаналитической системы.

В числе главных организационных причин ЧП Ростехнадзор назвал системное искажение результатов контроля аэрологической безопасности, игнорирование данных индивидуальных газоанализаторов, а также работу шахтеров в загазированных горных выработках.

Материалы расследования переданы в Следственный комитет.

Авария на «Листвяжной» произошла 25 ноября 2021 года. Погибли 46 шахтеров и пять спасателей. В качестве основной причины рассматривался взрыв метана.

Шахтеры тогда рассказали РБК о нарушениях в работе в условиях высокого содержания метана в воздухе: по словам горняков, им выдавали газоанализаторы с заклеенными скотчем датчиками. Генпрокурор Игорь Краснов позднее подтвердил, что на шахте действительно скрывались показания приборов контроля.

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Президент Владимир Путин в декабре назвал причиной ЧП отсутствие контроля со стороны руководства «Листвяжной». Глава государства сообщил, что получил от Следственного комитета документ, согласно которому на шахте не проводились проверки, а ее руководство систематически принимало меры «по сокрытию фактов чрезмерной загазованности шахты метаном».

После этого собственника «Листвяжной» — президента холдинга «Сибирский деловой союз» (СДС) Михаила Федяева — задержали, ему предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК, максимальное наказание — десять лет лишения свободы). Также были задержаны гендиректор «СДС-Угля» Геннадий Алексеев, технический директор Антон Якутов и главный инженер Анатолий Лобанов. Их обвинили в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч. 3 ст. 217 УК, до семи лет лишения свободы). Никто из фигурантов не признал свою вину.

В июле источники ТАСС и «Интерфакса» сообщили, что Федяева выпустили из СИЗО, заменив ему меру пресечения на подписку о невыезде.