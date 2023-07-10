Все новые малые ракетные корабли ВМФ пообещали вооружать беспилотниками

Все новые малые ракетные корабли российских ВМФ начнут вооружать беспилотниками воздушного и морского базирования, сообщил «РИА Новости» генеральный директор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов.

«На новых кораблях беспилотники будут размещены побортно, их можно будет спускать на воду и поднимать. По уму сделать надо так, чтобы спускать беспилотники на ходу корабля. На кораблях уже построенных есть помещения, где можно разместить морские беспилотники. Их, конечно, надо будет доработать, но они есть: и для размещения, и для подготовки, и для спуска на воду», — пояснил Мистахов.

Он отметил, что спецоперация на Украине доказала эффективность беспилотников. «Поэтому я считаю, что беспилотники морские, воздушные на кораблях ВМФ России должны быть. Над этой темой, если нам поручат, мы готовы работать», — подчеркнул глава корпорации.

Корпорация «Ак Барс» была сформирована в 2018 году из десятков промышленных предприятий России в области судостроения, с численностью работающих более 10 тыс. человек. Наиболее значимые проекты, реализуемые предприятиями корпорации — строительство серий кораблей и судов для ВМФ России, а именно: катеров специального назначения проекта 21980, малых ракетных кораблей проектов 21631 и 22800, патрульных кораблей проекта 22160, пограничных сторожевых кораблей проекта 22100 и др.

В начале июля Мистиханов говорил, что в настоящее время на верфях корпорации строятся 34 корабля, при этом 70% из них — для нужд российского ВМФ. «Мы хотели бы вести серийное строительство, строить длинные серии, хотя бы от четырех кораблей и выше», — отмечал тогда глава «Ак Барса».