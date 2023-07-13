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Valeurs Actuelles узнал о доставке в Елисейский дворец письма с пальцем

Valeurs Actuelles: в Елисейский дворец во Франции пришло письмо с человеческим пальцем

В Елисейский дворец, резиденцию президента Франции Эмманюэля Макрона, прислали письмо с человеческим пальцем, пишет журнал Valeurs Actuelles со ссылкой на источник в службе безопасности.

Письмо получила служба корреспонденции Елисейского дворца по почте в период с воскресенья, 9 июля, по понедельник, 10 июля, за несколько дней до празднования Дня взятия Бастилии (14 июля).

Как рассказал собеседник журнала, найденный в письме палец передали полицейским, которые поместили его в холодильник. Позже им удалось идентифицировать, чей палец был в письме, но источник Valeurs Actuelles не сообщил информацию об этом человеке.

В середине апреля сотрудники посольства Франции в Москве получили посылку с костями мелкого животного. Саму посылку не вскрывали, а провели через сканер и выяснили, что находится внутри. После этого коробку передали правоохранительным органам.

По данным телеграм-каналов Mash и 112, посылку отправил житель Судака из Крыма, который называет себя Пьер Нотарианни. Mash отмечает, что это не первый случай, а отправителем прошлых посылок является 59-летняя француженка Мари Катрина Пьер Анжелик Брам. Женщина уже несколько раз отправляла посылки сотрудникам диппредставительства. В июле 2022 года она прислала французскому посольству коробку, в которой были кость, бахилы, свертки и записка с текстом, в декабре — с мертвой мышью и пауком.

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Теги
Франция Елисейский дворец письмо
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