Воздушный шар зацепился за линию электропередач в Липецкой области, всех пассажиров спасли

В Липецкой области воздушный шар зацепился за ЛЭП и загорелся

Воздушный шар с пятью пассажирами зацепился за высоковольтную линию в районе особой экономической зоны «Липецк», сообщается в телеграм-канале правительства Липецкой области.

«Подача электроэнергии на ЛЭП прекращена. После столкновения с ЛЭП пассажиры самостоятельно потушили начавшееся возгорание. Спасатели готовятся приступить к спуску людей», — уточнили позже в пресс-службе правительства.

Затем власти региона сообщили, что всех пассажиров спустили с шара, никто из них не пострадал.

1 июля в Махачкале воздушный шар ударился о скалу и упал. Старший помощник прокурора Дагестана Татьяна Голубова сообщила, что есть пострадавшие, но не назвала их количество. Позже в региональном управлении МВД рассказали «Подъему», что пострадали четыре человека. Местная прокуратура решила провести проверку и оценить соблюдение правил безопасности при оказании услуг по организации полетов на воздушном шаре.