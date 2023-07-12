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Суд оштрафовал «Фонбет» на ₽1 млн за демонстрацию ЛГБТ детям

Басманный суд Москвы оштрафовал «Фонбет» на ₽1 млн за демонстрацию ЛГБТ несовершеннолетним
Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Басманный районный суд Москвы оштрафовал букмекерскую компанию «Фонбет ТВ» на 1 млн руб. за демонстрацию «нетрадиционных сексуальных отношений» несовершеннолетним. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Причиной для штрафа стала неправильная возрастная маркировка материалов с ЛГБТ-сценами на телеканале ТНТ Music, владельцем которого является «Фонбет ТВ». Поводом для возбуждения дела по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП (распространение среди несовершеннолетних с использованием интернета информации, демонстрирующей «нетрадиционные сексуальные отношения») стало отсутствие возрастной маркировки «18+» у клипа певицы Alma на песню Summer Really Hurt Us, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

РБК направил запрос в «Фонбет».

4 июля Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал на 1 млн руб. онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» за демонстрацию ЛГБТ без предупреждения о возрастном ограничении. Как уточнял ТАСС, поводом стала маркировка «16+» вместо «18+» на фильмах «Дневник Бриджит Джонс», «Жадность», «Английский цирюльник», «Идеальные незнакомцы» и некоторых других. В пресс-службе «Кинопоиска» пообещали обжаловать решение суда, поскольку «закон и нормативные акты в текущем виде не дают достаточных объективных критериев для определения демонстрации».

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Теги
Фонбет ЛГБТ пропаганда гомосексуализма Басманный суд букмекерские конторы ТНТ
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