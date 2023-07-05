На главу «Яндекса» составили протокол о демонстрации ЛГБТ детям

На главу «Яндекса» Савиновского составили протокол об информировании детей об ЛГБТ

Фото: Владислав Шатило / РБК

Роскомнадзор составил административный протокол на гендиректора «Яндекса» Артема Савиновского по статье о распространении среди несовершеннолетних информации о «нетрадиционных сексуальных отношениях». Материалы поступили в столичный мировой судебный участок № 101, сообщили РБК в инстанции.

Протокол составлен по ч. 2 ст. 6.21.2 (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей «нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения» либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол).

Как пояснили РБК в «Яндексе», речь идет о деле против «Кинопоиска», по которому стриминговый сервис накануне оштрафовали.

4 июля Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал «Кинопоиск» на 1 млн руб. за демонстрацию ЛГБТ без предупреждения о возрастном ограничении — «18+» по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП. Как уточнял ТАСС, поводом стала маркировка «16+», установленная сервисом для фильмов «Дневник Бриджит Джонс», «Жадность», «Английский цирюльник», «Идеальные незнакомцы» и некоторых других.

В пресс-службе «Кинопоиска» заявили о намерении обжаловать решение суда, так как «закон и нормативные акты в текущем виде не дают достаточных объективных критериев для определения демонстрации». Онлайн-кинотеатр изменил в указанных фильмах маркировку на «18+», «как только Роскомнадзор признал их демонстрацией нетрадиционных отношений», подчеркнул представитель «Кинопоиска».

В декабре 2022 года в России вступил в силу новый закон о запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола» среди лиц любого возраста. Этот закон также предусматривает ужесточение наказания за подобную пропаганду среди несовершеннолетних. Прежде закон запрещал только «ЛГБТ-пропаганду» среди лиц, не достигших 18 лет.

В «Кинопоиске» также выразили надежду, что в будущем за подобные нарушения будут выноситься предупреждения, а штрафы будут выписывать только за неисполнение требований властей.