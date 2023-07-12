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ПМЭФ в 2024 году пройдет с 5 по 8 июня

«Росконгресс»: ПМЭФ в 2024 году состоится 5–8 июня
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Очередной, 27-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 5–8 июня 2024 года. Об этом сообщил организатор мероприятия — фонд «Росконгресс».

«Форум 2023 года ясно показал, что, несмотря на «турбулентность» мировой экономики, многие страны готовы наводить мосты взаимопонимания и сотрудничества», — отметил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

В 2023 году 26-й ПМЭФ прошел в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня. Его главная тема — «Суверенное развитие — основа справедливого мира».

Всего на форум приехали 17 тыс. участников из 130 стран мира. ОАЭ в этом году были страной-гостем. Делегацию возглавил президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Россию также посетили многочисленные делегации из Китая, Индии, Мьянмы, Казахстана, с Кубы и из США, рассказали в «Росконгрессе».

«За четыре дня форума было подписано более 900 соглашений на сумму почти 3,9 трлн руб., что составляет около 3% от годового ВВП России», — отметили организаторы, добавив, что речь идет только о тех контрактах, сумма которых не является коммерческой тайной.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова рассказала, что Россия обладает информацией о том, что Запад давил на разные страны, чтобы они отказались от участия в ПМЭФ: в том числе «писали письма и угрожали в ходе встреч».

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