Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июня
EUR ЦБ: 91,63 (+0,67) Инвестиции, 16 июн, 16:42 Курс доллара на 17 июня
USD ЦБ: 83,65 (-0,31) Инвестиции, 16 июн, 16:42
Украина впервые исключила компанию из списка «спонсоров войны» Политика, 05:25
Госдолг США впервые в истории превысил $32 трлн Экономика, 05:21
Захарова заявила, что Запад давил на страны для отказа от участия в ПМЭФ Политика, 04:46
Столтенберга попросят остаться на посту генсека НАТО еще на год Политика, 04:30
Пентагон вложит средства на помощь ВСУ в производство алюминия для ракет Политика, 04:26
Число отравившихся суррогатным сидром выросло до 106 человек Общество, 03:53
«Роснефть» перешла на оплату нацвалютой с китайской CNPC Бизнес, 03:36
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Регулятор Британии увидел нарушение в решении Джонсона стать колумнистом Политика, 03:31
Тимати предложил Грефу уволить аналитиков из-за статистики на ПМЭФе Бизнес, 03:05
Власти Японии повысили возраст сексуального согласия Политика, 03:03
Пожар в многоэтажке в Белгороде потушили Общество, 02:47
В МИД Франции выступили за сохранение диалога с Россией Политика, 01:49
Глава АвтоВАЗа оценил потребности в осужденных для производства Lada Бизнес, 01:46
Госдеп одобрил продажу Нидерландам дронов и оборудования на $611 млн Политика, 01:23
ПМЭФ-2023 ,  
0 

Захарова заявила, что Запад давил на страны для отказа от участия в ПМЭФ

Представитель МИД Захарова: Запад давил на разные страны для отказа от участия в ПМЭФ

Россия обладает информацией о том, что Запад давил на разные страны, чтобы они отказались от участия в ПМЭФ. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в интервью ТАСС на полях форума.

«У нас есть информация, как обрабатывали буквально каждую страну. Писали письма. В ходе встреч угрожали. Делали это, конечно, передовики — это США», — утверждает Захарова.

По ее словам, «буквально с каждой страной» проводились беседы, в ходе которых говорилось, что государства столкнутся с последствиями, в том числе с санкциями, если они будут участвовать в мероприятиях в России.

ПМЭФ проходит с 14 по 17 июня. Его главная тема — «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». На форум приехали делегации Ирана, Индии, Китая, Монголии, Алжира, ОАЭ и других стран.

Теги
Мария Захарова ПМЭФ Запад
Материалы по теме
Тимати предложил Грефу уволить аналитиков из-за статистики на ПМЭФе
Бизнес
Кремль сообщил о переговорах Путина с президентом ОАЭ на ПМЭФ
Политика
Орешкин, Эрнст и Греф обсудили на ПМЭФ икру и оливковое масло
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter