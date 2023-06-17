Представитель МИД Захарова: Запад давил на разные страны для отказа от участия в ПМЭФ

Захарова заявила, что Запад давил на страны для отказа от участия в ПМЭФ

Россия обладает информацией о том, что Запад давил на разные страны, чтобы они отказались от участия в ПМЭФ. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в интервью ТАСС на полях форума.

«У нас есть информация, как обрабатывали буквально каждую страну. Писали письма. В ходе встреч угрожали. Делали это, конечно, передовики — это США», — утверждает Захарова.

По ее словам, «буквально с каждой страной» проводились беседы, в ходе которых говорилось, что государства столкнутся с последствиями, в том числе с санкциями, если они будут участвовать в мероприятиях в России.

ПМЭФ проходит с 14 по 17 июня. Его главная тема — «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». На форум приехали делегации Ирана, Индии, Китая, Монголии, Алжира, ОАЭ и других стран.