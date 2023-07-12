Пушилин рассказал о контратаке на краснолиманском направлении

Фото: Александр Река / ТАСС

Российские военные перешли в контратаку на краснолиманском направлении, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

«Краснолиманское направление. Там ребята действительно перешли в контратаку, достаточно и резервы свои подтянули», — сказал он.

Красный Лиман — город в 60 км к северо-западу от Донецка.

По словам Пушилина, российские войска также начали наступление на авдеевском направлении. «В северной части — Авдеевка там, Ласточкино, там есть определенные успехи, идет изменение позиций», — сказал глава ДНР.

Накануне министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что российские подразделения перешли в контратаку, «продвинувшись на 1,5 км в глубину и 2 км по фронту» на краснолиманском направлении.

10 июля Пушилин также говорил об усилении позиций России на краснолиманском направлении. В тот же день Минобороны сообщало, что штурмовики Су-25СМ «Грац» нанесли ракетные удары по скоплению сил ВСУ на краснолиманском направлении. В ведомстве отметили, что самолеты в составе боевых пар ударили по живой силе противника, применив 122-миллиметровые осколочно-фугасные неуправляемые ракеты С-130Ф.