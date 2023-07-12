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Ретейлеры допустили рост цен на электронику в Россию на 10%

«Известия»: к концу лета электроника в России подорожает в среднем на 10%

До конца лета в России может подорожать электроника Apple и других брендов — в среднем на 10%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на участников рынка.

Такой сценарий возникнет, утверждают источники газеты, если курс доллара будет держаться на уровне 90–100 рублей ближайшие несколько недель. В первую очередь это коснется смартфонов, потому что именно этот товар чаще всего меняют покупатели.

Директор сети re: Store Расим Лемберанский утверждает, что предварительный прогноз на рост цен следующий: подорожание составит 5-10%. Несмотря на это, продукцию Apple можно будет по-прежнему купить со скидкой. При появлении новой модели, цена на старые iPhone падает.

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