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Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Японии

КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря
По данным южнокорейских военных, ракеты запущены из Пхеньяна. Одна из них предположительно упала в исключительной экономической зоне Японии. Токио созвал заседание Совета нацбезопасности
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Image
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Image

Северная Корея запустила две неустановленные баллистические ракеты в сторону Японского моря, сообщили военные Южной Кореи, пишет Yonhap. По данным объединенного комитета начальников штабов Сеула, запуски произошли между 19:25 и 19:37 по местному времени (13:25–13:37 мск) из района Сунан в Пхеньяне.

«Усиливая свой мониторинг и бдительность в отношении провокаций, наши военные поддерживают состояние готовности в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами», — приводит агентство сообщение военных.

Как передает NHK, несколько чиновников в японском правительстве предположили, что одна из ракет упала в исключительной экономической зоне Японии. Токио созвал заседание Совета национальной безопасности. Позже премьер-министр Фумио Кисида подтвердил падение двух ракет в ИЭЗ Японии. Он сообщил, что Токио выразил протест Пхеньяну в связи с запуском.

По оценкам японских военных, ракеты приземлилась примерно в 250 км к северо-западу от острова Хекура, в префектуре Исикава. Военные отмечают, что обе летели по необычной траектории.

Власти КНДР объявляли о планах запустить разведывательный спутник в период с 0:00 31 мая до 0:00 11 июня. В Токио сочли, однако, что Пхеньян намерен провести испытания баллистической ракеты. В связи с этим 11 июня Минобороны Японии продлило действие приказа, предписывающего силам самообороны уничтожать любой северокорейский снаряд, который может пролететь над территорией Японии, несмотря на истечение анонсированных КНДР сроков запуска ракеты-носителя со спутником.

В ночь на 31 мая Пхеньян запустил космическую ракету-носитель, однако запуск в КНДР признали неудачным: она упала в Желтом море. Национальное агентство космического развития КНДР назвало причиной проблем на этапе запуска второй ступени ракеты-носителя с разведывательным спутником «Маннигён-1» ненадежность и нестабильность новой системы двигателя и характеристик топлива.

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В Южной Корее сочли сегодняшний запуск ответом на совместные учения южнокорейских и американских военных, также завершившиеся 15 июня. Маневры проходили в 25 км к югу от границы между Кореями, в них участвовали более 610 единиц военной техники, в том числе истребители F-35A и самоходные гаубицы K9 с южнокорейской стороны, а также истребители F-16 и беспилотники Gray Eagle с американской стороны.

До этого Минобороны КНДР выступило с заявлением по поводу этих учений, осудило их как «провокационные действия» и предупредило об ответной реакции. «Наша реакция на это неизбежна. <...> Наши вооруженные силы будут тщательно реагировать на любые формы демонстраций и провокаций со стороны противника», — приводит ЦТАК слова пресс-секретаря ведомства.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Полина Мартынова Полина Мартынова
КНДР Северная Корея Южная Корея Япония запуск
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