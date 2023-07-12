В Екатеринбурге произошел пожар на площади 1500 кв. м
В Екатеринбурге в районе Сибирского тракта произошло возгорание на площади 1500 кв. м, в настоящий момент пожар локализован. Об этом сообщает МЧС по Свердловской области.
«В 04:17 (02:17 мск) огнеборцы локализовали пожар на площади 1500 м.кв. Проведено наращивание группировки сил и средств на месте пожара, развернут оперативный штаб», — говорится в сообщении.
В тушении пожара принимают участие 15 единиц спецтехники и 47 человек личного состава. О пострадавших не сообщается.
«Тушение пожара осложняется прохождением над местом пожара высоковольтной линии электропередач и высокой горючей загрузкой и сильным тепловым потоком», — рассказали ранее в МЧС.
10 июля крупный пожар произошел в производственно-складском здании в Санкт-Петербурге. Площадь пожара составила 3,5 тыс. кв. м. К ликвидации пожара привлекли 110 человек и 27 единиц техники.
Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено
Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?
Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION
Добро пожаловать в другой мир