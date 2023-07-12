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В Екатеринбурге произошел пожар на площади 1500 кв. м

МЧС: пожарные локализовали в Екатеринбурге возгорание на площади 1500 кв. м

В Екатеринбурге в районе Сибирского тракта произошло возгорание на площади 1500 кв. м, в настоящий момент пожар локализован. Об этом сообщает МЧС по Свердловской области.

«В 04:17 (02:17 мск) огнеборцы локализовали пожар на площади 1500 м.кв. Проведено наращивание группировки сил и средств на месте пожара, развернут оперативный штаб», — говорится в сообщении.

В тушении пожара принимают участие 15 единиц спецтехники и 47 человек личного состава. О пострадавших не сообщается.

«Тушение пожара осложняется прохождением над местом пожара высоковольтной линии электропередач и высокой горючей загрузкой и сильным тепловым потоком», — рассказали ранее в МЧС.

10 июля крупный пожар произошел в производственно-складском здании в Санкт-Петербурге. Площадь пожара составила 3,5 тыс. кв. м. К ликвидации пожара привлекли 110 человек и 27 единиц техники.

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Пожар Екатеринбург МЧС Свердловская область ЛЭП
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