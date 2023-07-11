МЧС: в квартире жилого дома в Нижнем Новгороде произошел пожар, один человек погиб

Один человек погиб и шестеро пострадали при пожаре в Нижнем Новгороде

В квартире жилого дома в Нижнем Новгороде произошел пожар, в результате которого один человек погиб, еще шестеро пострадали, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Возгорание произошло по адресу: Советский район, ул. Бекетова, 5Б. Пожар локализовали 10 июля в 22:56 мск, а 11 июля в 0:14 мск его полностью ликвидировали. Площадь возгорания составила 80 кв. м.

«Пожарно-спасательными подразделениями спасены десять человек, в том числе пять детей, пострадали шесть человек, в том числе пять детей. <...> В результате пожара один человек погиб», — уточнили в МЧС.

6 июля в Москве произошел пожар в здании по адресу: 3-я улица Ямского Поля, д. 24 (Беговой район). Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», в этом доме находятся около десятка школ танцев, гостиница, хостел, ресторан и другие организации. Когда на место пожара прибыли сотрудники МЧС, возгорание было на втором этаже четырехэтажного административного здания. В пресс-службе МЧС сообщили, что из здания спасли семь человек, двое из них пострадали.