МЧС: пожар площадью 3,5 тыс. кв. м. на складе в Санкт-Петербурге локализован

В Петербурге локализовали пожар площадью 3,5 тыс. кв. м на складе

Пожар в производственно-складском здании в Петербурге площадью 3,5 тыс. кв. м локализовали, сообщило МЧС России в своем телеграм-канале.

Огонь был локализован в 7:04, к ликвидации привлечены 110 человек и 27 единиц техники, также проводилось наращивание группировки. Специалисты проведут замеры воздуха для определения концентрации вредных веществ, уточнили в МЧС.

Горящее здание находится в Калининском районе Санкт-Петербурга. Из него эвакуировали семь человек.

8 июля в Волгоградской области загорелся мебельный цех, возгорание происходило на площадь 1 тыс. кв. м. Пострадавших нет, в тушении пожара были задействованы более 30 человек и 11 единиц техники. Тушению огня мешал ветер, но опасности распространения на другие здания не было. Позже в МЧС заявили, что локализовать пожар удалось на площади 2 тыс. кв. м.