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Гендиректор «ВЦИОМ Медиа» Алексей Малинин стал главой НАТ

Генеральный директор «ВЦИОМ Медиа» Алексей Малинин избран главой НАТ

Генеральный директор «ВЦИОМ Медиа» Алексей Малинин избран президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ассоциации.

«Национальная ассоциация телерадиовещателей (НАТ) сообщает, что внеочередной съезд НАТ избрал президентом ассоциации Малинина Алексея Весьмировича», — говорится в сообщении.

Президент НАТ избирался путем тайного голосования с 30 июня по 7 июля. За Малинина проголосовали 72 из 79 членов ассоциации.

Алексей Малинин родился 4 июня 1960 года в Москве. С 1998 по 2000 год был заместителем гендиректора телекомпании НТВ. С 2000 года работал заместителем генерального директора ВГТРК. В настоящее время Малини является генеральным директором «ВЦИОМ Медиа». В НАТ Малинин с 1995 года, в 2002 году его избрали вице-президентом НАТ.

С момента основания НАТ ее возглавлял заслуженный журналист России Эдуард Сагалаев, который умер 13 мая этого года. С 1996 по 1997 год Сагалаев также возглавлял ВГТРК. Сагалаев является одним из создателей программы «Взгляд». Он также является лауреатом ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, ордена Дружбы и обладателем других наград.

Национальная ассоциация телерадиовещателей — крупнейшее в России профессиональное некоммерческое объединение вещательных компаний. Организация создана 31 августа 1995 года. В состав НАТ входят федеральные медиахолдинги и телеканалы, тематические телеканалы, региональные телерадиокомпании.

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