Гендиректор «ВЦИОМ Медиа» Алексей Малинин стал главой НАТ

Генеральный директор «ВЦИОМ Медиа» Алексей Малинин избран президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ассоциации.

«Национальная ассоциация телерадиовещателей (НАТ) сообщает, что внеочередной съезд НАТ избрал президентом ассоциации Малинина Алексея Весьмировича», — говорится в сообщении.

Президент НАТ избирался путем тайного голосования с 30 июня по 7 июля. За Малинина проголосовали 72 из 79 членов ассоциации.

Алексей Малинин родился 4 июня 1960 года в Москве. С 1998 по 2000 год был заместителем гендиректора телекомпании НТВ. С 2000 года работал заместителем генерального директора ВГТРК. В настоящее время Малини является генеральным директором «ВЦИОМ Медиа». В НАТ Малинин с 1995 года, в 2002 году его избрали вице-президентом НАТ.

С момента основания НАТ ее возглавлял заслуженный журналист России Эдуард Сагалаев, который умер 13 мая этого года. С 1996 по 1997 год Сагалаев также возглавлял ВГТРК. Сагалаев является одним из создателей программы «Взгляд». Он также является лауреатом ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, ордена Дружбы и обладателем других наград.