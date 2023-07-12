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В Оренбургской области выявили вспышку кишечной инфекции среди детей

Роспотребнадзор: в Оренбургской области выявили вспышку кишечной инфекции среди детей

Сотрудники Роспотребнадзора инициировали эпидемиологическое расследование по факту вспышки острой кишечной инфекции (ОКИ) среди детей дошкольных учреждений в Орске Оренбургской области. Об этом сообщает региональное отделение надзорного ведомства.

В настоящий момент сотрудники Роспотребнадзора устанавливают причину распространения инфекции и условия ее возникновения. Глава ведомства Анна Попова взяла ситуацию под личный контроль.

«Специалисты Службы выехали на объекты, проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Организован забор биологических материалов для лабораторных исследований», — говорится в сообщении.

В начале июля кишечной инфекцией заразились семь человек в спортивной школе «Тея» в Хакасии. Среди заболевших пятеро детей. Была организована дезинфекция помещений пищеблока и мест общего пользования.

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Теги
Оренбургская область кишечная инфекция Роспотребнадзор Анна Попова
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