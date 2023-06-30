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В Кемеровской области 16 детей заразились кишечной инфекцией в лагере

Роспотребнадзор: в лагере «Магистраль» Кемеровской области 16 детей заразились норовирусом
Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

В детском лагере «Магистраль» в городе Салаир Кемеровской области 16 детей пожаловались на симптомы острой кишечной инфекции, в итоге у них выявили норовирус, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«Причиной возникновения очага, по версии специалистов, стали нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания, выявленные при проверке. В лагере ведутся противоэпидемические мероприятия», — заявили в ведомстве.

Роспотребнадзор решил приостановить деятельность лагеря и обратился в суд. «Принимаются меры по привлечению виновных к административной ответственности», — отметили там.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до двух лет. По данным ведомства, госпитализировали 13 детей.

«Магистраль» работает как детский лагерь в летние месяцы и как санаторий — в остальные. Как сообщили порталу NGS42.ru в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги РЖД, в структуру которой входит учреждение, в больницу доставили 12 детей, причем большинство из них уже выписаны. В компании также заявили, что подготовка санатория к работе в летний сезон проводилась с соблюдением всех действующих требований, а Роспотребнадзор выдал лагерю заключение о соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам.

Теги
Кемеровская область отравление детский лагерь санаторий новости Кузбасс уголовное дело
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