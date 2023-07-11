В РЖД пообещали бонусы ехавшим стоя пассажирам поезда Сухум — Петербург

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Федеральная пассажирская компания (ФПК) пообещала начислить по 7 тыс. бонусов по программе лояльности «РЖД Бонус» пассажирам поезда Сухум — Петербург, которые пожаловались, что на одно место приходилось несколько билетов.

Читатели РБК сообщили, что 11 июля пассажиры поезда, в том числе семьи с детьми, ехали стоя в проходах и тамбурах, потому что на некоторые места были предъявлены по три билета. По их словам, поездная бригада не смогла решить возникшие проблемы.

ФПК в своем Telegram извинилась перед пассажирами, объяснив произошедшее форс-мажорными обстоятельствами — остановкой движения поездов на участке Сухум — Гагры из-за непогоды в Абхазии. 9 июля там начались сильные дожди, из-за которых оказались подтоплены магазины, дома и дороги, ливень смыл более 200 м железнодорожного пути на перегоне Бзыбь — Гагра и станции Гагра.

В ФПК заявили, что для вывоза пассажиров на станцию Цандрипш был отправлен специальный резервный состав, количество свободных мест в котором превышало количество проданных билетов. Таким образом, все пассажиры гарантированно были обеспечены местами.

«Учитывая, что под посадку, для пассажиров плацкартных вагонов в том числе, были поданы вагоны СВ и купе, была вынужденно изменена схема рассадки пассажиров. Они размещались в свободном порядке, независимо от указанных в билетах мест», — пояснили в ФПК, подчеркнув, что проблемы с размещением на местах оперативно решались сотрудниками.