Супермодель Наоми Кэмпбелл родила второго ребенка в 53 года

Наоми Кэмбпелл в возрасте 53 лет родила второго ребенка

53-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл стала матерю во второй раз. Об этом она сообщила в своем Instagram (соцсеть принадлежит Meta — запрещенной в России экстремистской организации).

Супермодель опубликовала фотографию с младенцем на руках.

«Мой дорогой малыш, знай, что тобой безгранично дорожат и окружают любовью с того момента, как ты удостоил нас своим присутствием. Настоящий подарок Бога. Благословенный! Добро пожаловать, маленький мальчик», — написала Кэмпбелл. Имя младенца она не сообщила.

Ранее в мае 2021 года у Кэмпбелл родилась дочь.

Кто является отцом детей неизвестно. У Кэмпбелл были романы с российским бизнесменом Владиславом Дорониным, боксером Майком Тайсоном и актером Робертом Де Ниро.