В Пермском крае спасатели отправили беспилотники на поиск тургруппы

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МЧС России организовало поиски пропавшей тургруппы с детьми в Пермском крае, говорится в телеграм-канале ведомства.

«На поиски следуют пожарно-спасательные подразделения МЧС России с беспилотниками, а также добровольцы Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям», — сообщили в МЧС. Кроме того, в готовности находится вертолет Ми-8, который расположен в Казани. Оттуда до места поисков ему предстоит преодолеть 600 км. В МЧС также сообщили, что тургруппа не была зарегистрирована.

11 июля в Пермском крае пропали туристы, которые сплавлялись по реке Усьва. Группа состояла из 22 человек, в том числе 11 детей. Они отправились по маршруту 4 июля, а 9-го должны были прибыть в поселок Усьва. Там их должен был встретить водитель, но туристы не появились в поселке, сообщили в краевом министерстве территориальной безопасности. Туристы все еще не вышли на связь. Министерство уточнило, что группа не была зарегистрирована.

Протяженность водного маршрута, по которому сплавлялись туристы, составляет 175 км, уточняет издание «Про Пермь». Он начался в поселке Средняя Усьва, который расположен в Горнозаводском районе на востоке Пермского края. Сплав группы мог затянуться из-за обмеления реки в Прикамье, вызванного засухой: возможно, им пришлось тащить катамараны, сообщает 59.ru