Рогов сообщил о пожаре в районе газовой станции Бердянска

В Бердянске, по предварительным данным, произошел пожар в районе газовой станции на газорегуляторном пункте у хлебокомбината. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

По его словам, информация об ударе по городу британскими крылатыми ракетами Storm Shadow не подтвердилась, поскольку местные жители сообщили, что прилетов не было. На месте работают пожарные расчеты, отметил Рогов.

3 июня власти Бердянска сообщали о взрывах. Администрация города уточнила, что ВСУ предприняли попытку ракетного удара по городе, сработали системы ПВО. Шесть ракет были сбиты.

21 мая Рогов заявил об ударе по Бердянску ракетами Storm Shadow. Всего было выпущено семь ракет, четыре из которых — Storm Shadow, а также три ложные, чтобы «захлебнулось наше ПВО». В итоге шесть ракет были перехвачены, седьмая «упала на окраине города, разрушив столовую». По данным Рогова, никто не пострадал.

МИД России называл поставки Киеву дальнобойных ракет красной линией для Москвы.