В Подмосковье задержали второго подозреваемого в снятии скальпа с юноши с зеленым ирокезом

МВД задержало второго подозреваемого в снятии скальпа с юноши с ирокезом

Вечером 9 июля в Электростали двое мужчин напали на юношу из-за цвета волос, избили его и срезали волосы вместе с кожей. Оба подозреваемых задержаны, МВД завело дела о хулиганстве и умышленном причинении вреда здоровью

Фото: Никита Попов / РБК

В Обнинске (Калужская область) задержали второго подозреваемого в нападении на юношу с зеленым ирокезом в подмосковной Электростали, сообщает МВД. Подробности о его личности не приводятся.

Первый подозреваемый был задержан накануне вечером: это житель Коми, 1999 года рождения.

По данным подмосковной прокуратуры, нападение произошло вечером 9 июля на улице Спортивной. Двое мужчин начали спор с 19-летним молодым человеком из-за цвета волос последнего — у него был зеленый ирокез. Мужчины решили отрезать юноше волосы и в результате «нанесли потерпевшему скальпированную рану волосяной части головы», передает ведомство.

Пострадавшего зовут Юрий Марков. телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на его мать сообщает, что инцидент произошел возле магазина «Красное и белое». Двое пьяных мужчин «кавказской национальности» зацепились за внешность юноши, завязался конфликт. Друг Маркова побежал за помощью, а в это время неизвестные избили молодого человека и «буквально сняли с него скальп». Пострадавшему предстоит несколько операций.

Полиция завела дело о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК) и об умышленном причинении здоровью вреда средней тяжести, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 112 УК). Максимальное наказание по первой — семь лет лишения свободы, по второй — пять лет.