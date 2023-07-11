МВД задержало второго подозреваемого в снятии скальпа с юноши с ирокезом
В Обнинске (Калужская область) задержали второго подозреваемого в нападении на юношу с зеленым ирокезом в подмосковной Электростали, сообщает МВД. Подробности о его личности не приводятся.
Первый подозреваемый был задержан накануне вечером: это житель Коми, 1999 года рождения.
По данным подмосковной прокуратуры, нападение произошло вечером 9 июля на улице Спортивной. Двое мужчин начали спор с 19-летним молодым человеком из-за цвета волос последнего — у него был зеленый ирокез. Мужчины решили отрезать юноше волосы и в результате «нанесли потерпевшему скальпированную рану волосяной части головы», передает ведомство.
Пострадавшего зовут Юрий Марков. телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на его мать сообщает, что инцидент произошел возле магазина «Красное и белое». Двое пьяных мужчин «кавказской национальности» зацепились за внешность юноши, завязался конфликт. Друг Маркова побежал за помощью, а в это время неизвестные избили молодого человека и «буквально сняли с него скальп». Пострадавшему предстоит несколько операций.
Полиция завела дело о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК) и об умышленном причинении здоровью вреда средней тяжести, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 112 УК). Максимальное наказание по первой — семь лет лишения свободы, по второй — пять лет.
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