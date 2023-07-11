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Курганмашзавод досрочно отгрузил Минобороны партию боевых машин пехоты

Курганмашзавод отгрузил Минобороны партию БМП-3 досрочно
БМП-3
БМП-3 (Фото: Виталий Аньков / РИА Новости)

Курганмашзавод (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») досрочно отгрузил Минобороны партию БМП-3 (боевых машин пехоты) в рамках гособоронзаказа. Об этом говорится в телеграм-канале предприятия.

«В июне закрыты контракты с Минобороны РФ со сроком исполнения в ноябре как по поставке новых БМП-3, так и БМП-3 после капремонта. Всего за первое полугодие текущего года предприятие изготовило 95% продукции от общего объема за 2022 год», — говорится в сообщении.

БМП-3 — гусеничная машина, предназначенная для транспортировки военных к переднему краю обороны, повышения его мобильности и защищенности на поле боя даже в условиях применения ядерного оружия. Машина разработана курганским Специальным конструкторским бюро машиностроения. БМП-3 оснащена нарезной полуавтоматической или полностью автоматической пушкой.

Кроме того, в предприятии сообщили, что досрочно отгрузили первую партию боевых машин пехоты БМП-2 с модернизацией под боевой модуль «Бережок».

В Курганмашзаводе сообщили, что «производственная программа второго полугодия будет еще более жесткой». «Нам предстоит изготовить продукции на 30% больше, чем за прошедшие шесть месяцев. Это кажется нереальным, но коллектив завода приложит все усилия, чтобы сделать невозможное возможным», — сказал исполнительный директор предприятия Петр Тюков.

«Ростех» в первом квартале поставил Минобороны столько же БМП-3, сколько за весь 2019 год, сообщали в госкорпорации. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов говорил, что объемы производства некоторой военной продукции увеличились более чем в 50 раз. Он рассказал, что некоторые предприятия госкорпорации работают по две-три смены без выходных.

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Курганмашзавод Минобороны БМП-3
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