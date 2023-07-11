В пункте переработки металлолома в Бразилии нашли радиоактивный цезий

Фото: Sean Gallup / Getty Images

В бразильском городе Сан-Паулу на предприятии по переработке металлолома нашли два предмета с радиоактивным цезием-137, которые пропали из горнодобывающей компании в городе Назарено, пишет газета Folha de S.Paulo. Расстояние между Сан-Паулу и Назарено составляет около 540 км.

По данным газеты, 29 июня с территории горнодобывающей компании AMG Brasil в Назарено (штат Минас-Жерайс) пропали аппараты с цезием-137, который используют для измерения плотности руды. О том, что эти аппараты в итоге нашли в пункте переработки металлолома, сообщили его же сотрудники.

Полиция Минас-Жерайса начала расследование, чтобы выяснить, как исчезли аппараты с радиоактивным цезием и кто отправил их в Сан-Паулу. В AMG Brasil сочли, что они были украдены.

В марте этого года цилиндр с радиоактивным цезием-137 обнаружили в Таиланде. Он оказался на металлургическом заводе в восточной провинции Прачинбури. За десять дней до этого цилиндр с цезием диаметром около 20 см и весом 25 кг пропал с территории объекта компании National Power Plant. После произошедшего завод, где нашли радиоактивный элемент, на время закрыли.