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Общество ,  
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В Таиланде обнаружили радиоактивный цезий после пропажи цилиндра с ним

Цезий-137 нашли на заводе в провинции Таиланда после пропажи цилиндра с элементом
Фото: the Prachinburi Provincial Public Relations Office
Фото: the Prachinburi Provincial Public Relations Office

Радиоактивный цезий-137 обнаружили в Таиланде в восточной провинции Прачинбури, после того как десять дней назад на одном из заводов пропал радиоактивный цилиндр. Об этом сообщает Bangkok Post.

Сотрудники Управления по атомной энергии для мира (OAP) Таиланда обнаружили элемент на металлургическом заводе. Сейчас завод закрыт. Цилиндр, предположительно, переплавили, сказал генеральный директор департамента промышленных работ Таиланда Джулапонг Тавизри, передает Bloomberg. По его словам, пока неизвестно, не попала ли пыль с радиацией на другие заводы.

Цилиндр с радиоактивным цезием диаметром около 20 см пропал 10 марта на объекте National Power Plant, сотрудник компании подал заявление о пропаже в полицию, писала газета Bangkok Post. По его словам, трубка была прикреплена к баку башни паросиловой установки и после пропала. Он не знал, оторвалась она или ее извлекли из установки, но подчеркнул, что цезий-137 опасен для людей при контакте с ним. Bloomberg уточняет, что цезий использовался на заводе для измерения шлаков.

Управления по атомной энергии для мира отмечает, что вес цилиндра составляет 25 кг. По его данным, кратковременное воздействия цезия не опасно, однако длительное воздействие может привести к раку и ожогам. Период полураспада цезия-137 составляет около 30 лет.

Теги
радиация Таиланд радиоактивность
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