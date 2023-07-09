Guardian предупредила о риске сдачи территорий Киевом после наступления
Есть риск того, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется вступить в переговоры о мире в случае провала контрнаступления, говорится в статье The Guardian за авторством обозревателя издания Саймона Тисдалла.
Зеленскому придется пойти на переговоры, даже на уступку территории ради мира, если нынешнее наступление не приведет к прорыву. «Запасы оружия закончатся, разразится новый зимний энергетический кризис и поддержка западной общественности еще больше упадет», — описывает автор негативный для Киева сценарий.
Тисдалл упомянул «секретные переговоры» между Россией и США по Украине — по его словам, они уже идут. При этом он сослался на публикацию телеканала NBC News, писавшем об этом со ссылкой на четырех бывших американских чиновников и двух действующих.
Телеканал утверждал, что группа бывших высокопоставленных чиновников США в апреле провела секретные переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке. По данным канала, в ходе них, в частности, обсуждался поиск «дипломатического компромисса, который мог бы быть приемлемым для обеих сторон». Лавров посещал Нью-Йорк 24 апреля, когда там проходило Совета безопасности ООН, но Москва опровергла факт переговоров. «Эта деза (дезинформация. — РБК) запущена в западные медиа», — заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью CBS News также сказал, что такие дискуссии «не поощрялись и не инициировались» Соединенными Штатами. «И мы не поддерживали их каким-либо активным образом», — добавил он. Кирби напомнил слова президента Джо Байдена, который неоднократно говорил: «Ничего об Украине без Украины».
Тисдалл утверждает, что выходом для Украины могли бы быть определенные гарантии НАТО. Хотя сейчас участники НАТО, за исключением стран Восточной Европы, опасаются, что включение Украины в альянс может привести к прямому конфликту с Россией, такая возможность сохраняется, считает обозреватель, ссылаясь на опыт Германии и СССР. «Западная Германия получила защиту НАТО в 1955 году, несмотря на то, что, как и Украина, она спорила из-за оккупированной суверенной территории, принадлежавшей Восточной Германии, советской марионетке. Аналогичным образом оборонительный зонтик НАТО было бы разумно расширить, чтобы покрыть примерно 85% украинской территории, которую в настоящее время контролирует Киев». — пишет он.
Кремль неоднократно заявлял об отсутствии предпосылок для начала переговоров с Киевом, хотя Москва и открыта для них. «На самых различных уровнях, включая высший, мы говорили о том, что российская сторона никогда не закрывала дверь перед переговорным процессом. Но пока никаких перспектив для этого переговорного процесса мы не усматриваем», — говорил, в частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на просьбу прокомментировать слова главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что переговоры могут начаться осенью. Россия должна добиться своих целей, но достичь этого дипломатическим путем пока невозможно, поскольку такой вариант отвергает Киев, пояснял представитель Кремля.
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