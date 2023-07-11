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США назвали сумму расходов на безопасность в Европе с 2015 года

Счетная палата: США с 2015 года потратили на безопасность в Европе $35 млрд

США с 2015 года потратили на оборонные нужды в Европе $35 млрд, следует из заявления, опубликованного на сайте Счетной палаты страны.

«Европейская инициатива Министерства обороны США по сдерживанию помогает повысить военную готовность европейских союзников. С 2015 года США потратили $35 млрд в рамках этой инициативы на такие мероприятия, как поддержка размещения американских войск в Европе», — говорится в сообщении.

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