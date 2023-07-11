Мадонна сообщила о своем состоянии после госпитализации и перенесла тур
Американская певица Мадонна, которую в июне госпитализировали с бактериальной инфекцией, рассказала, что находится «на пути к выздоровлению», и решила перенести часть своего юбилейного тура. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).
«Сейчас я сосредоточена на своем здоровье и становлюсь сильнее, и я уверяю вас, я вернусь к вам, как только смогу», — написала Мадонна.
Певица также сообщила, что перенесет те концерты тура, которые должны были пройти в странах Северной Америки, а первое выступление пройдет в октябре в Европе.
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