Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 100,42 (+0,6) Инвестиции, 10 июл, 16:02 Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 91,49 (-0,19) Инвестиции, 10 июл, 16:02
Экономисты усомнились в достижении ФРГ стандарта НАТО по оборонным тратам Политика, 02:36
Мадонна сообщила о своем состоянии после госпитализации и перенесла тур Общество, 02:31
Politico узнала о возможной встрече Байдена и Зеленского на саммите НАТО Политика, 02:02
Один человек погиб и шестеро пострадали при пожаре в Нижнем Новгороде Общество, 01:57
Первый рейс из Москвы в Кутаиси отложили из-за подтопления аэропорта Общество, 01:45
Жить с искусством: почему бизнесмены становятся меценатами РБК Стиль и СберПервый, 01:43
Для белгородской теробороны закупят несколько сотен единиц оружия Политика, 01:18
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Пространство выбора: как найти квартиру для себя или инвестиций РБК и ПИК, 01:05
Ученые оценили потенциал лечения рака с помощью коронавируса Общество, 01:00
Школьники из России выиграли четыре медали на олимпиаде в ОАЭ Общество, 00:58
Кадыров заявил о контроле российской армии над Клещеевкой Политика, 00:40
Ученые заявили о 61 тыс. погибших из-за жары в Европе прошлым летом Общество, 00:33
Начал действовать порядок ограничения водительских прав для уклонистов Общество, 00:00
«НХЛ ущемлен». Вратарь сборной угодил в очередной скандал Спорт, 00:00
Общество ,  
0 

Мадонна сообщила о своем состоянии после госпитализации и перенесла тур

Мадонна заявила, что восстанавливается после перенесенного заболевания и переносит тур

Американская певица Мадонна, которую в июне госпитализировали с бактериальной инфекцией, рассказала, что находится «на пути к выздоровлению», и решила перенести часть своего юбилейного тура. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

«Сейчас я сосредоточена на своем здоровье и становлюсь сильнее, и я уверяю вас, я вернусь к вам, как только смогу», — написала Мадонна.

Певица также сообщила, что перенесет те концерты тура, которые должны были пройти в странах Северной Америки, а первое выступление пройдет в октябре в Европе.

Материал дополняется

«Там, где цветет полынь»

Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено

Хочу смотреть

Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?

Хочу смотреть

Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION

Хочу смотреть

Добро пожаловать в другой мир

Хочу смотреть

Реклама, ПАО "МТС", ОГРН: 1027700149124
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д.4, 16+

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter