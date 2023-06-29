Певица Мадонна (Фото: Al Bello / Getty Images)

Певицу Мадонну выписали из больницы, она находится в своем доме в Нью-Йорке, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, осведомленный в этом вопросе. Он отметил, что Мадонна «в порядке».

Накануне менеджер певицы Гай Осири сообщил, что 64-летняя Мадонна попала в больницу с бактериальной инфекцией. «В субботу, 24 июня, у Мадонны развилась серьезная бактериальная инфекция, из-за которой она провела несколько дней в отделении интенсивной терапии», — говорил Осири. Он отмечал, что самочувствие Мадонны улучшалось, врачи ожидали, что она полностью выздоровеет. На фоне госпитализации певицы было отложено начало ее концертного тура.

Портал Page Six сообщал, что Мадонна «усердно репетировала» свой предстоящий концертный тур в течение нескольких недель, прежде чем ее нашли без сознания и госпитализировали. «Она работала по 12 часов в день», — говорил порталу источник.

Мировое турне Мадонны The Celebration Tour, приуроченное к 40-летию ее музыкальной карьеры, должно было начаться 15 июля в Ванкувере. Планировалось, что более 80 концертов пройдут в 35 городах Канады, США и Европы, а сам тур завершится в январе 2024 года.