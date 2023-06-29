Мадонну госпитализировали

Мадонне 64 года. В субботу певицу доставили в больницу и диагностировали у нее бактериальную инфекцию. По словам менеджера, самочувствие Мадонны улучшается, однако она пока находится в больнице. Дату ее юбилейного тура перенесут

Фото: Neil Hall / Reuters

Американская певица Мадонна попала в больницу с бактериальной инфекцией, из-за чего пришлось перенести начало ее юбилейного тура. Об этом сообщил ее менеджер Гай Осири в Instagram (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

«В субботу, 24 июня, у Мадонны развилась серьезная бактериальная инфекция, из-за которой она провела несколько дней в отделении интенсивной терапии», — написал Осири.

По его словам, самочувствие певицы улучшается, однако она еще находится под наблюдением врачей, они ожидают, что она полностью выздоровеет.

«В это время мы вынуждены временно отказаться от всех своих обязательств, включая тур. Мы поделимся с вами всеми подробностями, как только они у нас появятся, включая новую дату начала тура и перенесенных концертов», — добавил менеджер певицы.

Как пишет портал Page Six, Мадонну нашли без сознания и доставили в больницу Нью-Йорка в субботу, 24 июня. Все это время рядом с певицей находилась ее старшая дочь Лурдес Леон.

Мировое турне Мадонны «The Celebration Tour», приуроченное к 40-летию ее музыкальной карьеры, должно было начаться 15 июля в Ванкувере. Более 80 концертов должны пройти в 35 городах Канады, США и Европы. Планировалось, что завершится тур в январе 2024 года, уточняет Page Six.

Мадонне 64 года. За свою карьеру она успела выпустить 14 музыкальных альбомов. Один из них «Like A Virgin» был включен в Национальный реестр аудиозаписей Библиотеки конгресса США, Ассоциация звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA) присвоила ему статус «Бриллиантового», всего в мире было продано около 21 млн копий.

Певица также успела не только возглавить популярные музыкальные чарты, но и получить в 2017 году статус самой богатой женщины-музыканта в мире с состоянием в $580 млн и установить более 15 мировых рекордов, занесенных в Книгу рекордов Гиннесса.