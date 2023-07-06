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Один из пострадавших при пожаре на севере Москвы умер

При пожаре в бизнес-центре на севере Москвы погиб один человек

Один из пострадавших при пожаре в Беговом районе Москвы погиб, сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Ранее сообщалось о трех пострадавших.

Пожар произошел на втором этаже дома по адресу: 3-я улица Ямского Поля, 24, на площади около 40 кв. м. В здании находятся около десятка школ танцев, гостиница, хостел, ресторан и другие организации. Пожарные спасли семерых человек.

К 20:28 пожар полностью потушили.

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