Австралия в рамках предстоящего пакета военной помощи собирается поставить Украине бронированные машины Hawkei, сообщила газета Sydney Morning Herald со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что Киев просил эти машины в течение нескольких месяцев. Министр обороны Украины Алексей Резников сказал SMH, что Hawkei были номером один в списке «требований» от Австралии.

Договоренность о поставках была достигнута, но соглашение еще не обработано через официальные системы Канберры, пишет газета. Ожидается, что премьер-министр Австралии Энтони Абанезе объявит о новом пакете военной помощи, который может включать Hawkei, к июльскому саммиту НАТО в Литве.

SMH отмечает, что австралийская армия выступала против передачи этих бронемашин. Причиной назвали неисправность тормозов и необходимость снабжать Киев большим количеством запчастей. В Минобороны Украины сказали, что проблемы с тормозами их не волнуют.

Hawkei — это семитонная бронированная машина, боевой модуль которой состоит из пулемета, автоматического гранатомета или противотанкового ракетного комплекса. Ее также можно оснастить системой противовоздушной обороны. В экипаж машины входят от двух до шести человек. У австралийской армии есть 1100 Hawkei (уже используемых и тех, которые куплены у производителя, но еще не доставлены).

Австралия оказывает Украине и военную, и гуманитарную помощь. В частности, в начале апреля прошлого года Канберра объявила об отправке Киеву австралийских бронетранспортеров Bushmaster. В Минобороны страны говорили, что Австралия оказала Украине поддержку в общей сложности на $655 млн, из них $475 млн — это военная помощь.

Россия неоднократно осуждала предоставление военной помощи Западом, отмечая, например, что это «не сулит ничего хорошего Украине».