Трое туристов сорвались со склона горы в Северной Осетии

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Трое туристов сорвались со склона горы в районе села Бад в Северной Осетии, началась поисково-спасательная операция. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба регионального управления МЧС.

О случившемся стало известно около 17:45 по местному времени (совпадает с московским). Со спасателями связался руководитель туристической группы, в состав которой входили туристы. Он рассказал, что группа из шести человек шла по маршруту поселок Мизур — поселок Чми, при этом должна была миновать Архонский перевал, поселки Верхний Фиагдон, Кармадон и пик Казбек. Группа была зарегистрирована в МЧС в соответствии с требованиями.

К месту, где упали туристы, отправили отряд из 13 спасателей с одной единицей техники. Как уточнил замначальника поисково-спасательного отряда Руслан Плиев, искать туристов спасатели будут, разделившись на две группы, так как из-за плохой связи не ясно, с какой стороны хребта они упали.

9 июля спасатели помогли группе туристов спуститься с Эльбруса в Кабардино-Балкарии. Группа застряла на высоте 5,3 тыс. м (высота Эльбруса — 5642 м) и не смогла спуститься из-за погодных условий. Туристов спустили на высоту 3,8 тыс. м, после чего они отказались от помощи.